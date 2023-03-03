兩會周六揭幕 秦剛下周首亮相外長記者會

據「中國政協網」昨日消息，全國政協十四屆一次會議新聞發布會定於3月3日下午4點30分在人民大會堂舉行，這是今年全國兩會的第一場記者會。十四屆全國人大一次會議新聞中心昨日發布，十四屆全國人大一次會議將於周六午12時在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。

時隔9年 秦剛再回兩會記招

此外，大會預計7日上午舉行記者會，邀請外交部長秦剛出席並回答中外記者提問。這是秦剛時隔9年再回全國兩會發布現場。他昨日出席於印度新德里舉行的二十國集團外長會。在外交部新聞司任職期間，秦剛就與時任外長一起出現在兩會記者會現場，上一次是在2014年十二屆全國人大二次會議外長記者會。

汪洋主持 政協會議通過主席團名單

另據新華社，全國政協周三（1日）在京召開第八十五次主席會議，政協主席汪洋主持會議。會議審議通過了全國政協十四屆一次會議主席團成員、主席團常務主席和秘書長、副秘書長人選建議名單，將提請預備會議和主席團會議審議。會議還確定郭衛民再次擔任政協會議新聞發言人，這將是其第五次擔任該職務。

明報記者

（2023兩會前瞻）