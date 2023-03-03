美擬48億對台軍售 含兩型戰機導彈 台：有效捍衛領空 學者：顯美台信任深化

中央社報道，美國國防安全合作署（DSCA）周三宣布，對台軍售共6.19億美元的F-16戰機彈藥及相關配備，含100枚AGM-88B高速反輻射導彈、200枚AIM-120D先進中程空對空導彈（AMRAAM）、訓練彈、軟體等項目，目前正知會國會，可望1個月後生效。

料下月正式生效 100枚空地彈首售台

五角大樓表示，「軍售案將有助增強接收方領空防禦、區域安全及與美國互操作性的能力」。五角大樓還稱，雷神技術公司和洛克希德馬丁公司為主要承包商。路透社報道，中國已制裁這兩家對台軍售公司，而此次對台軍售恐加劇華府和北京之間原已緊張的關係。

台國防部表示，面對解放軍常態性派遣軍機、無人機襲繞台防空識別區，這次美方同意供售的兩型導彈，均為空軍已完備作戰能力彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對解放軍威脅挑釁，也彰顯預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。

台總統府發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）表示，總統府再次感謝美國政府依照《台灣關係法》與「六項保證」精神，維持區域安全穩定，落實對台灣強化自我防禦能力的承諾。

京促美台停軍事聯繫

中國外交部發言人毛寧昨就此回應稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

台國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，AGM-88B高速反輻射導彈的籌獲，除能讓空軍在戰時攻擊解放軍戰艦的雷達、迫退出戰場外，也能有效壓制中國東南沿岸雷達系統，讓台空軍經國號戰機IDF掛載台造萬劍彈進行打擊。

台國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲提到，AIM-120D導彈射程達160公里，不僅射程大幅增加、電子反制能力強化，其類似AIM-9X響尾蛇導彈的離軸攻擊角度更大，讓敵機進入射程後不可逃脫的範圍更大。在政治意義部分，蘇紫雲認為，雖然此為F-16彈藥軍售，但代表美軍的現役先進導彈，象徵台美關係深化及對台灣的信任。