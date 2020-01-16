沿海大省勞力過剩 300工位千人哄搶

多廠招工規模較往年少

莆田鞋廠協誠、新協勝和歌士瑋的招工規模均比往年減少。晉江多名老闆反映，今年的工人「非常好招」。「在幾百人的行業微信群裏發個招聘，工人就來了，很多外省雲（南）貴（州四）川的。」其中一名老闆說，「之前還包車去那邊接工人回來，今年都自己就來了。」還有的因為疫情，過年就沒回去，年後直接來上班。

「之前包車接工人，今年自己就來」

40歲的湖北黃岡人程亞軍元宵節後回到榮冠上班，廠裏今年新來的7、8個工人，佔員工總數大概一成。他曾在江蘇張家港的帽廠工作十餘年，是製作針織帽的熟練工人。「從下單、生產到打包，他一人可以包攬整條生產線。」廠長郭學明誇讚。到福建務工，程亞軍認為這裏「待遇不錯，工作不算太忙」，一人之力足以供養家鄉妻兒；未來廠裏的針織帽產線做大了之後，作為開創者和負責人的他，職務上也有上升空間。

工價愈出愈低 崗位愈來愈少

「包車接工人返崗」情况今年農曆新年後曾重現多個沿海大省。不過隨着工人大批返崗，勞務市場逐漸出現過剩現象。多則招工現場短片近日在網上流傳，浙江嘉興一間材料工廠招聘20名員工，300多人冷天冒雨前來面試；四川成都電子廠門口天未亮就「打蛇餅」，300個工位引來上千人哄搶……拍攝短片的務工者說，2月以來，招工單位開出的工價愈來愈低，崗位也愈來愈少。

多地勞務中介和務工人員表示，新春過後求職務工人數「井噴」，企業則還處於復蘇階段，導致勞力供過於求。

（2023兩會前瞻）