中美交惡俄軍侵烏挫經濟 兩會部署受矚目 民企有嘆外貿門已關 有指望內循環

明報記者 劉曉宇

在沿海製造、外貿大省福建，製造業增加值佔GDP比重超過三分之一，鞋服紡織、食品等輕工產品銷往海內外。實地探訪過程中，不少當地製造業民企表示，這幾年「大家都不好過」。去年是具有代表性的一年，2月俄烏戰爭衝擊全球產業鏈，陰晴不定的中美關係如迷霧籠罩海峽，疫情在反覆之中迎來爆發……企業的外貿和內銷亦隨之受到影響。

「政策國際關係變 直接反映到訂單」

「很多像福建省內這樣的小企業，以輕工和基本消費品為主，看似好像天馬行空，（世界局勢）跟我們沒什麼影響，但是只要是有做海外業務的，國際關係在發生變化的時候，比誰感受都快。」省內某大型鞋廠負責人感嘆，「上面有什麼政策在變、不能往哪下單了，外面有什麼風吹草動，直接反映到訂單上來。」訂單是一種預期，一旦形勢發生變化，立馬會跟着變化。「就像去年，大家很清楚整個大的環境會有很多挑戰，大會小會調研的時候都有在說。當時很多人說這個事情好像沒那麼誇張，到Q4（第四季）的時候，整個數據就出來了。（見表）」

外商撤出俄市場 中企乘勢搶商機

西方制裁下，外國品牌紛紛撤出俄羅斯市場。當時中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員彭波預計，俄羅斯未來對中國商品的依賴程度將提升。一些企業便在其中抓住了機遇。位於福建三明的榮冠帽業，去年約120萬頂的產量中，有三分之一訂單來自俄羅斯客戶。俄國本地市場的FILA、Kappa運動帽，都由其工廠代工生產。「一帶一路」戰略下，愈發密集的鐵路網為運輸提供了便利，一箱箱的運動帽從廈門港裝箱，走中歐班列抵達俄羅斯境內。「這幾年我們的業績還增長了。」榮冠的廠長郭學明說，企業去年的產值接近2000萬元（人民幣，下同），今年的目標則是突破2000萬元。新年伊始，廠裏新招了7、8個工人，打算年底蓋一棟單身公寓，給離家較遠的員工住宿。

俄國訂單增 歐美訂單減

「現在俄羅斯把歐美的那些品牌都趕走了，剩下中國的一些品牌在裏面，整個溫州片區（的企業）去年賺了很多。其中有個客人前年虧了幾千萬，去年因為匯率，加上在那邊有工廠，賺了幾千萬。」泉州某大型鞋材廠負責人說 。同一時間，來自歐美訂單的減少，則是外貿企業普遍面臨的情况。晉江有鞋廠老闆感嘆：「外貿的大門已經關上了。」莆田市大型製鞋企業協誠、新協勝和歌士瑋均表示，訂單量受到外貿出口不景氣、國外加息導致的需求縮減等因素影響而減少。

憂內需缺動力 企業擴張謹慎

提起風雲變幻的國際形勢，以內銷為主的企業鬆一口氣，卻又擔心起百姓捂緊了的銀包。儘管維持着營收，內需動力不足，是他們對於企業擴張持謹慎態度的原因。有廠商感嘆，「大家都不敢消費，錢都存着，要不就是拿去提前還貸。需求沒跟上，我們也不好做。老百姓要消費，取決於收入預期、消費結構，花錢一看需求、二看他對未來是不是有足夠信心。」亦有老闆表示，從經濟恢復來說，中國經濟運營起來「活力在內部」，把內循環壯大起來也還可以。「外貿是沒戲了，沒得玩了。」該老闆又補充。

比起反覆封控下的不確定性，去年底疫情大規模爆發，對製造業民企帶來的衝擊波反而顯得短暫利落。榮冠的工廠停工了半個月，「一波全陽完了」。隨着農曆新年後內地疫情漸漸平息，各廠逐漸恢復了生產和招工。曾在香港上市、發源於晉江的本土體育運動品牌匹克，項目經理林芳表示，今年復工復產第一天，企業的復工率達70%，農曆正月十五過後復工率達到80%，「現在基本恢復正常」。

去年底的中央經濟工作會議上，提信心、穩增長是疫後經濟破局方向，其中提振民企發展信心是首要工作，穩外貿則是穩增長的重要支撐。不久前，地方兩會密集召開，各地根據中央精神，在不同方面提出系列新舉措，旨在全力推進對外貿易「保穩提質」。本次全國兩會對此將傳遞哪些具體發展信號和工作部署，大家都拭目以待。

外貿出國搶單 「至少不用隔離」

訂單雖還沒來，解除了封控，骨子裏淌着閩南人「愛拼才會贏」血液的老闆們開始積極走動洽談。「老闆出差去見客戶了」，在兩地的鞋業市場，最近總能聽到這句話。歲末年初，福建、廣東、浙江多省即包機組織企業「出海搶單」。在晉江「中國鞋都」鞋業市場，留下打點經營皮革材料「利晟超纖」店面的員工說，雖然外貿訂單沒來，經營狀况「還是老樣子」，但未來「比之前肯定更有信心一點，起碼可以出差出國拉單，不用去哪裏都隔離14天」。

（2023兩會前瞻）

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