白俄總統訪華 習讚涉台疆港人權堅定撐中方

盧卡申科前日抵華訪問三天，是他自1995年擔任總統後，第13次訪華。這也是繼柬埔寨首相洪森、伊朗總統萊希相繼訪華後，中國又迎來一位訪華國家領袖。

據央視報道，會晤時，習近平指出，今年是中國全面貫徹中共二十大精神的開局之年，中國的高質量發展和現代化進程，將給包括白俄羅斯在內的世界各國帶來新機遇。面對充滿不穩定性、不確定性的國際形勢，中方願同白方一道努力，推動兩國關係在高水平上健康穩定發展。

盧卡申科表示，白俄羅斯人民的心始終同中國人民連在一起，將在任何時候都和中國堅定站在一起。白方願同中方就重大國際地區問題加強協作，共同致力於維護國際地區安全穩定。預祝中國即將召開的全國兩會取得圓滿成功，相信這將對中國和世界的未來產生重要影響。

習對烏勸和促談 白俄完全贊成

兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換了意見。習近平指出，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的，已經發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件。中國立場的核心就是勸和促談，要堅持政治解決方向。盧卡申科表示，白方完全贊成和支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張。

會談後，兩國元首共同簽署《中白關於新時代進一步發展中白全天候全面戰略伙伴關係的聯合聲明》，並見證簽署經貿、工業、農業、海關、科技、衛生、旅遊、體育、地方等領域多項雙邊合作文件。