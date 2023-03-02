官媒：受打壓中科企強勢回歸走出國門 美擬撤向華為出貨許可證 美前官員：置之於死地

美國《華爾街日報》1日引述知情人士透露，拜登政府正在考慮撤銷既往向美國供應商發放的向華為銷售所需的出貨許可證，指這是出於國家安全考慮而更廣泛收緊技術貿易的舉措之一。

今年1月底時，美國政府就曾被報道考慮不向高通公司（Qualcomm）和英特爾公司（Intel）等公司發放任何新的出口許可證。這一行動會涵蓋使用先進5G技術以及舊有技術的4G產品。惟目前的新舉措將更進一步，即撤銷現有的許可證。

美前官員：對美晶片生產商影響大

熟悉美國政府政策考量的一名前高級安全官員表示，儘管存在實體名單，但美國仍允許向華為出口，現在這項政策正逐步結束。「白宮現在是在告訴（美國）商務部，切斷4G銷售，是時候讓華為體會更多痛苦了，是時候置之於死地了。」該人士說道。報道指，撤銷現有許可證或會對美晶片生產商影響重大，當中許多公司已獲得繼續向華為出售老一代手機晶片和其他在全球易買的處理器之許可。

由全球移動通信系統協會（GSMA）主辦的2023世界移動通信大會已於上月27日在巴塞隆拿會展中心開幕。《環球時報》報道指，隨着中國新冠疫情基本結束，經濟全面復蘇，結隊出海的中國企業再次齊聚巴塞隆拿，「推動2023年世界移動通信大會展現出蓬勃動力」。

內媒觀察者網報道，今屆展覽吸引到包括通信設備製造商華為、中興通訊，手機製造商小米、OPPO、一加、榮耀、傳音，5G晶片設計企業紫光展銳，個人電腦製造商聯想，面板和智能終端企業TCL，智能滑板車企業九號公司，以及三大運營商和中國信科等央企在內的多家中國公司。約150間中國科技企業帶着最新的技術和產品，在疫情好轉後「強勢回歸」巴展，試圖在中國之外展示自己，並尋找新的商機。

150中企參展 較4年前減半

報道指，上述中企圍繞5G新動能、數字萬物、開放網絡、超越現實、金融科技等熱點主題，首發新機，亮出自研晶片、AI（人工智能）、電池及影像領域的最新技術，還展示了衛星通信、超級閃充、Wi-Fi 7和捲軸屏等前沿性成果。又稱雖然參展中國企業數量仍不如2019年的300多間，但這也是「新冠大流行以來中國科技企業首次大規模走出國門參展，無疑會給受疫情陰霾籠罩已久的全球電信行業和巴展，帶來積極的反彈訊號」。