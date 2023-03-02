料經濟回升減影響 劉昆：財政收入將增

稱恢復基礎尚未穩 存不確定性

中新社報道，劉昆表示，上述兩個因素為今年的財政收入恢復性增長奠定了基礎。但經濟恢復基礎尚不牢固，財政收入存在較大不確定性。

劉昆介紹，從財政支出情况看，今年科技攻關、鄉村振興、生態環保等重點支出剛性增加，養老、教育、醫療衛生等基本民生短板需要繼續加強保障，還要支持區域協調發展，轉移支付也要保持必要力度。

劉昆強調，雖然2023年的財政收支矛盾依然突出，但中國不會在民生支出上退步，將盡力而為、量力而行，繼續加大民生投入力度。 劉昆表示，近年來政府壓減開支，騰出更多的財政資源，支持保基本民生、保市場主體，以政府過緊日子，換老百姓過好日子。

朱忠明：將開展監督財會專項行動

同一場記者會上，財政部副部長朱忠明介紹，2023年將開展財會監督的專項行動，嚴肅查處財經領域違反中央宏觀決策和治理調控要求、影響經濟社會高質量發展的違紀違規行為，確保中央政令暢通；嚴厲打擊財務會計違法違規行為，嚴肅查處財務舞弊、會計造假等違法違規的問題。今年，財政部將對35家會計師事務所、10家資產評估機構進行檢查。

依照時間表，今天的發布會，將分別邀請人力資源和社會保障部部長王曉萍及商務部部長王文濤介紹有關情况，並回答記者問題。明日，將請中國人民銀行行長易綱等出席新聞發布會。 換言之，從3月1日到4日全國政協開幕之前，「權威部門話開局」系列主題新聞發布會將安排財政部、工信部、人社部、商務部、央行這5個國務院組成部門陸續登場亮相，且均由部門「一把手」領銜出席。

（綜合報道）

（2023兩會前瞻）