儲蓄額破紀錄 學者：證居民信心不足

上月央行披露1月份金融數據，其中住戶的人民幣存款增加6.2萬億元（人民幣，下同），創歷史同期新高，較去年同期多增7900億元。而在去年，中國累計新增居民存款達17.84萬億元，同樣創歷史同期最高紀錄。

稱二手樓未反映大市

料復蘇需時較2014年期間長

2022年房地產銷售額13.3萬億元，較2021年減少了5萬億元。有分析指出，存款增加來自居民買樓支出減少。日前曾有內地專家提出，若民眾拿去年新增存款的三分一（即約5萬億元人民幣）買樓，中國經濟就可以順利恢復。

不過思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝認為，超額儲蓄反映居民對未來沒有信心，近期二手房成交回暖也不能說明太多問題，未能反映市場全貌，「只是部分城市出現回暖，二手房買賣對GDP的增長意義並不大。」

洪灝解釋，2013年中國政府曾經嚴打炒房，2014年的槓桿率、房價、房屋擁有率都不及現時，當時也花了至少三季度修復，相信今年遇到的挑戰和阻力會更大，需要至少數個季度的時間修復，甚至要較2014年所用時間更長。在需求端上，「2021年銷售面積是18萬億平方米的高點，現在每年大概10萬億平方米，幾乎腰斬」。超額儲蓄是否再投向房地產，也還需要時間觀察。

賀江兵：各地限售限購等或取消

不少學者也保持類似觀點，財經學者賀江兵對「德國之聲」指出，內地樓市根本沒有回暖的迹象。過去3年防疫讓經濟一定程度上停擺，老百姓對未來的預期也不好，「怎麼會這麼快轉變、回暖？」不過跟前3年比，可能會好一點，不會再暴跌；此外各地取消了限購、限售，可能會讓交易會活躍一些。「大漲是不可能的，只是比前三年相對趨穩，跌的不那麼明顯。」

至於全國兩會的涉房議題，賀江兵認為目前已在金融政策層面放鬆，不要奢望有新的財政政策，因為從上到下財政都緊缺。他估計未來會對房企、對按揭貸款的條件繼續放寬，各地的限購、限售也可能會取消。

興業銀行首席經濟學家魯政委向中新社分析表示，從中長期來看，政府需要建設一大批政策性租賃房，房企需要調整高槓桿高周轉的模式，削弱房地產的金融屬性。

（2023兩會前瞻）