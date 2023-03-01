澳旅局長訪華吸客 將商航旅業合作

韓斐勵在接受《環球時報》專訪時表示，「我們和澳洲旅遊業的同仁都非常想念中國朋友。」她說，隨着澳中兩國旅行重啟，她與團隊第一時間安排訪華計劃，「我想藉此次訪問中國的機會，親自向中國遊客發出熱切邀請」。

作為澳洲旅遊業重要的國際市場，中國是疫情前澳洲入境遊客人次、消費總額排名第一的最重要客源國。2019年，澳洲接待144萬人次中國遊客，佔澳洲所有國際入境遊客的15%，在澳總消費額達到124億澳元（約655億港元）。

入境消費 華客疫前居首

「中國遊客的回歸對澳洲旅遊業的恢復及經濟發展有着積極、重要的意義。」韓斐勵說，除赴華邀請中國遊客外，澳洲旅遊局還將推出面向中國遊客的官方微信小程序；她此行還將與中國的航空公司和旅遊企業會面商討合作。

去年5月澳洲政壇變天，工黨執政，中澳關係開始改善。彭博社報道，包括必和必拓集團的部分澳洲煤炭供應商，正逐步恢復向中國出口煤炭。路透社2月27日亦援引船舶追蹤網站資訊稱，上周有至少15艘裝載澳洲煤炭的船隻開往中國。目前，澳洲商界領袖正密切關注形勢發展，福特斯克金屬集團、必和必拓、富邑葡萄酒集團等多家澳洲企業的高管已計劃在本月訪問中國。

澳復對華出口煤 商界擬月內來訪

另外，中國再放寬入境防疫要求，中國駐新西蘭、馬來西亞、斯里蘭卡等國大使館官網前日分別發布通知，宣布自3月1日起，允許乘搭自當地前往中國直飛航班人員以抗原檢測替代核酸檢測，呈陰性者自行上網申報後可赴中國。