稱已賠罪30次 馬英九：需道歉否蔣決定

馬英九在福德宮參拜時還說，每年這天他都會來到福德宮追思那段黑暗歷史，祈求平安幸福。針對紀念活動受衝擊，國民黨台北市議員鍾沛君表示將提案停辦追思會以杜絕「政治投機者」；台北市府回應稱尊重多元意見並持續檢討。

藍營執政的新北市、桃園市、台中市、花蓮縣等地都有舉辦二二八追思會。新北市長侯友宜表示，除了釐清二二八事件真相，也要弭平受難者及其家屬的苦難，用包容與愛來寬容原諒。

陳其邁：歷史可以原諒但不能忘記

高雄市政府的追思紀念儀式上，民進黨籍市長陳其邁說，歷史可以原諒，但不能忘記，希望台灣人能記取歷史教訓，不要重蹈覆轍，共同守護民主自由。時代力量黨主席陳椒華表示，推動轉型正義的價值在於還原歷史真相，政府必須積極公開歷史檔案、清除威權象徵。

鄭南榕基金會等50多個民間團體，昨亦走上街頭遊行，盼望政府持續推動轉型正義。已故社運人士鄭南榕女兒的鄭竹梅表示，蔣萬安應誠實面對過去歷史，以及其家族過去對這片土地的所作所為。