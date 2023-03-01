「身為台北市長」 蔣萬安致歉二二八 紀念致辭遇抗議 示威者：殺人兇手下跪道歉

稱「歷史傷痛」 促執政者汲教訓

據《聯合報》報道，蔣萬安昨日下午出席台北市在二二八紀念公園紀念碑前舉辦的「祈福追思、祥和台灣」追思活動，台灣前總統馬英九亦有到場。蔣萬安提早抵達會場，向出席的受難者家屬一一致意，並蹲下來聆聽家屬說話。上台致辭時，蔣萬安說，「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝煙事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意」；希望所有執政者都引以為戒，施政必以滿足人民期望為宗旨。

台灣專賣局台北人員1947年查緝私煙行動中打傷女煙販，是引發暴亂和武力鎮壓的二二八事件導火索，事件死亡人數各方推估從數千到幾萬不等。時任國民政府主席蔣介石（蔣萬安曾祖父）被認為是下令派兵鎮壓的元兇。

蔣萬安昨致辭時，10餘人闖入其後方，拉布條高喊「殺人兇手，下跪道歉」，被保安及警員上前阻攔並帶離。其中領頭的劉姓男子、施姓女子自稱「無力者聯盟」，他們隨後獲釋。

被問家族需負責否 蔣未回應

中央社報道，蔣萬安會後接受媒體聯訪時，被問及致辭中的「致歉」是否以「蔣家後代」身分致歉。蔣萬安僅反覆表示，「身為市長，也願意為76年前發生的事情，在台北市大稻埕天馬茶房旁邊，致上真摯的歉意」。其間有人大喊提問：「你覺得蔣家人需要負責任嗎？」蔣萬安則未回應。對於致辭遭民眾衝進場內打斷，蔣萬安表示抱着非常誠懇、謙卑、肅穆的心情來參加，尊重台灣社會每種聲音。

至於中央政府舉辦的二二八事件「中樞紀念儀式」，昨上午則首度移師台南，在台南的二二八紀念公園舉行。台灣總統蔡英文、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、內政部長林右昌及台南市長黃偉哲等人出席。台南市也同步舉辦一系列人權紀念活動，發表新書與紀錄片，並開設插畫展等。

蔡英文：落實推「轉型正義教綱」

蔡英文致辭指出，過去受難者用生命劃下台灣社會公平正義和民主自由的底線，「提醒我們絕對不能再犯錯」。她呼籲台灣人記取歷史教訓，來面對新時代的挑戰，稱「讓台灣人尊嚴地活着，就是紀念二二八最好的方式」。她又強調，「轉型正義教育行動綱領」日前已落實推行，是史上首度將轉型正義系統性地納入教育，將向學校、公務員、執法人員及社會大眾全面推廣。

黃偉哲強調，歷史不應該斷裂，記憶也不應該被迫遺忘；日常生活中落實轉型正義一直是台南市政府努力的目標，未來會繼續努力，以實際行動，守護自由與民主。