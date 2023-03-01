通報機構改革 習：這次觸及的利益較深

二中全會閉幕 領導人選建議交兩會

中共中央昨日在中南海舉行民主協商會，就《黨和國家機構改革方案》、國家機構和全國政協領導人推薦建議名單，向各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表通報情况，聽取意見。

習近平主持會議時稱，中共二十大對深化黨和國家機構改革作出重要部署，在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構（國安委、港澳工作領導小組等），加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作等多方面提出明確要求。

習近平說：「總的看，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，着力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響。」習近平希望民主黨派、工商聯和無黨派人士深刻理解這次黨和國家機構改革的重大意義，大力支持改革，確保大會各項任務順利完成。

全會稱要落實好「乙類乙管」

二中全會閉幕後發表的會議公報還披露，全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了政治局提出的、擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單，和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，決定將這兩個建議名單分別向兩個大會的主席團推薦。國家機構包括國家主席、國務院、人大、軍委、最高法院和最高檢察院等。

全會強調，當前不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗；全黨要努力實現今年各項目標任務，要認真貫徹執行黨中央關於新階段疫情防控的決策部署，落實好「乙類乙管」各項措施；要努力擴大內需，有效防範化解重大經濟金融風險，加強保障和改善民生。

（2023兩會前瞻）