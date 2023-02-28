桂公安廳曝積欠電費 報道出街即繳清48萬

據「頂端新聞」報道，網傳文件顯示，截至2月24日，廣西公安廳1月電費及歷史違約金合計483,848元，因為多次催繳沒有結清，將依照《電力供應和使用條例》及雙方供用電合同約定，在2月27日起對廣西公安廳停電。

昨日上午9時許，廣西公安廳工作人員回覆內地媒體查詢表示，目前還有電，「我這裏只能跟你說，我們能正常上班。」而南方電網廣西電網公司客服人員昨表示還沒斷電，但公安廳確實欠費，最新數據是欠485,190元，「2月20號時有交過費用，但交過後還差這麽多。」事件經傳媒曝光後引起熱議，不過報道刊出不到半小時，廣西電網公司客服主動聯繫「頂端新聞」表示，目前查詢系統顯示，廣西公安廳已經結清電費，也沒有進行停電操作。南寧供電局、廣西公安廳隨後聯名發說明函，稱相關費用已繳清，並解釋欠電費所在是公安廳原辦公區，公安廳搬遷後，一批其他政府單位入駐，因電表分戶期間銜接不夠，導致收繳不及時。

官方：銜接不夠所致 胡錫進：證非一權獨大

時事評論員胡錫進指出，事件令人猜測南寧供電局受不了欠費，壯起膽子鬧到輿論場上。後果讓人們看到，公安在社會體系中並非一權獨大。他同時認為經濟必須搞好，各地的財政才能寬裕起來，避免政府欠款。