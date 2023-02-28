甘孜網紅局長厲聲淨旅業 查封欺客酒店 稱「誰砸甘孜旅遊鍋，我砸你飯碗」

封路退房遭拒發差評

商家諷「沒錢別來玩」

澎湃新聞網報道，事主22日在社交平台上載短片稱，在康定的祥驢酒店預訂了4個房間，剛訂好便遇路牌提示「大雪封山封路不允許通行」。事主選擇退訂單，其中3間房成功退訂後， 最後一間房由於取消時間超過5分鐘，商家稱處理中24小時內給答覆。結果次日商家回覆稱，房間為客人留了一晚，拒絕退款。

事主質疑商家處理不當，給了這家店「差評」。結果商家在他給的差評下諷刺他「沒錢別來康定玩」，還疑似轉用另一帳號繼續辱罵事主。事主擔心酒店掌握其身分資料，這種惡劣的態度讓他擔心個人安全。

官方發片道歉 介入助退款

康定文旅局前日發短片回應稱，經多方調查取證後作出處理結果，包括查封該酒店並責令停業整頓，向當事人及廣大網友公開道歉，向當事人退款並協商賠償。同日，甘孜州文化廣電旅遊局局長劉洪亦在抖音個人帳號回應此事稱，關注到祥驢酒店的事情後，相關部門第一時間介入。他希望借此機會告訴甘孜所有經營戶，「我們的酒店、飯店一定要誠信經營，淨化我們甘孜的市場，做好我們甘孜自己應該做好的事。如果誰砸了我們甘孜旅遊的鍋，我一定砸了你的飯碗。」昨日，劉洪再在新浪微博帳號上傳該段發言短片，引起網友關注。

藏族劉洪拍片扮劍客

「如能宣傳甘孜願當網紅」

今年51歲的劉洪是藏族人，早年在中央民族大學畢業後回到家鄉參加工作。在擔任甘孜州文旅局長一職後，他經常身穿民族服飾在不同場合推銷甘孜州文旅資源，又打扮成古代劍客拍短片宣傳甘孜風景，之前還嘗試直播帶貨，獲得幾十億的傳播而成為網絡紅人。他表示短視頻都是利用工作間隙拍攝的，只為宣傳當地旅遊，不接受打賞；如果能宣傳甘孜，「我願意做一名網紅」。

紅網報道，除了劉洪外，內地還有新疆伊犁的賀嬌龍、湖北隨州的解偉、黑龍江塔河縣都波等文旅局長在近期成為網紅，他們有的「扮大俠」，有的化身「冰雪精靈」，杏樹下舞劍，沙漠裏熱舞，這些文旅局長的短片在網絡廣傳。同時也引來爭議和質疑，稱他們有失公職人員形象、用公款拍寫真等。亦有網民認為他們沒牟取私利，相信經得起輿論檢驗。