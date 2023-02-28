倡股份制改革 經濟學家厲以寧辭世

厲以寧1930年11月22日生於江蘇南京，1951年考入北大經濟學系，畢業後一直留校工作。大躍進和饑荒等情况，讓厲以寧看到計劃經濟的不可行，不過他在文革期間受衝擊，文革後他於1979年被提升為副教授。

1985年至1992年，厲以寧擔任北大經濟學院經濟管理系主任，也在1985年擔任光華管理學院始創院長。其間，他在1986年4月校慶學術論壇上，提出股份制改革理論，為中國逐步推動市場經濟改革點燃了思想理論的「引線」。他也因論證倡導中國股份制改革，被尊稱「厲股份」。

厲以寧1988年起進入國家議會，曾連任三屆全國人大常委，之後再連任三屆全國政協常委，積極推動中國的經濟體制改革。改革開放進程中，他主持起草《證券法》和《證券投資基金法》，參與推動集體林權制度、農墾制度改革，在民營經濟、三農問題、低碳發展、國企改革等多個領域均有重要建樹。

厲以寧在經濟學理論方面著書多部，並發表大量文章。2020年90歲生日之際，他出版了《兼容並蓄終寬闊：厲以寧社會實踐紀實》，匯集教學、資政建言和政策實踐經歷。

任職北大 曾教李克強李源潮

作為北大哲學社會科學資深教授，厲以寧弟子眾多，他們除了成為知名經濟學者，也包括不少高幹，國務院總理李克強、前國家副主席李源潮、國務院發展研究中心主任陸昊等人都是厲以寧的學生。

北京大學新聞網訃告稱，厲以寧是中共黨員、民盟中央原副主席、全國人大財經委員會原副主任、全國政協經濟委員會原副主任，「改革先鋒」獎章獲得者、經濟體制改革的積極倡導者。

（綜合報道）