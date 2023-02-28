台獨派大老辜寬敏病逝 享年96歲 蔡英文感念一生護台主體性 陸媒稱「禍亂未得逞」

辜寬敏晚年成立的台灣制憲基金會昨早在facebook通報，辜寬敏於上午8時55分在台北榮民總醫院辭世，家屬均隨侍在側。有關辜寬敏悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思。院方表示，辜寬敏是在住院中辭世。有報道稱，辜被診斷肺腺癌已有一段時間，住在病房已幾個月。

主張台陸「兄弟之邦」

1926年出生的辜寬敏，是「台灣五大家族」之一鹿港辜家成員。父親是著名商人辜顯榮，同父異母哥哥是已故海基會董事長辜振甫。有別於辜家政治色彩偏藍，他台獨立場鮮明，曾任台獨聯盟日本本部委員長。對於兩岸關係，他提倡台灣與大陸可以是「兄弟之邦」，大陸應以哥哥的立場，承認台灣是一個國家。

曾勸蔣經國「反攻不可行」

在1947年二二八事件後，辜寬敏流亡海外。1960年代，在日本開始投身台獨運動，就連母親過世，都無法返台奔喪。1972年他被邀回台，與時任行政院副院長蔣經國見面，曾力勸蔣經國「反攻大陸不可行」，又要求他開放黨禁。1975年正式返台定居，後經營漁業公司，並創辦《台灣春秋》、《黑白新聞周刊》等多本刊物。

辜寬敏在1995年加入民進黨，他曾多次在美國傳媒刊登廣告，表達「台灣獨立」主張。2008年他參加民進黨黨主席選舉，輸給蔡英文，之後成立新台灣國策智庫、台灣制憲基金會，以民間力量推動制定新憲法。自2016年起擔任蔡英文的總統府資政。

台灣制憲基金會昨日發帖稱，辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間投入台灣「獨立建國與國家正常化」志業，在人生最後，辜寬敏念茲在茲的仍是致力推動一部由台灣人民制定、為台灣而生的新憲法，希望從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」。

蔡英文在facebook發帖悼念，稱「辜老」終其一生，為民主、自由不懈奮鬥，守護台灣主體性，會繼續傳承辜老的理念，為民主、自由的台灣打拼，讓台灣成為更強韌、更好的國家。

曾獲辜寬敏力撐參選總統的副總統賴清德說，會繼續守護台灣的民主、和平與繁榮，「台灣就交給我們」。

大陸國台辦旗下中國台灣網昨以「攪亂台灣之罪魁 禍亂一生未能得逞」為題報道辜寬敏去世消息。國台辦發言人去年曾在回應辜寬敏「制憲」言論時，批評對方是台獨頑固分子謀取一己之私，棄台灣民眾安危於不顧，將把台灣推向萬劫不復的境地。

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