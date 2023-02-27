數據未公開 防疫支出死亡率成焦點

國家統計局一月中通報2022年全國1041萬人死亡，按年增加27萬人。不過，這是截至當年11月1日零點的抽查推算，未必十分準確，也未涵蓋大流行期間數據。國家衛健委則分析研判大流行期間，2022年12月8日至2023年2月23日，在醫院死亡的新冠感染者83,255人，其中逾七成在12月8日放開防控後的大流行高峰首月去世，90%以上是長期病患。至於未入院的病亡數量則不得而知。

京穗未依慣例公開火化數字

外界又把眼光投向各地火化數字。惟包括北京、廣州等大部分省市的民政統計季報，2022年第四季不公布火化數字，與以往有別。還有更多地方的民政統計第四季報，至今遲未出爐。

小量公開通報的數據顯示，去年第四季度火化數字上升。譬如，江西弋陽縣火化2190具屍體，按年上升16.7%；江蘇如皋市火化14,404具屍體，按年增8.4%。然而，浙江省民政廳通報的火化量，卻按年大跌21.6%，該省2019年、2020年、2021年、2022年第四季度的火化量分別是326,801、325,573、336,684、264,003具屍體，原因未知。

消息：2022火化量按年增數十萬

國家民政局2021年第四季度民政統計數據顯示，全國火化遺體數596.3萬具（當年累計），2022年第四季度數據預料將在3月份公布。消息人士透露，去年全國累計火化量按年至少增數十萬，部分疫情嚴重地區大流行期間去世人數按年增數倍。

4團隊料內地大流行死亡達150萬

美國《紐約時報》本月中指出，4個互無關聯的學術團隊得出的估計大致相似：中國的新冠疫情可能已造成100萬至150萬人死亡。有的研究人員借鑑了病毒過去在香港和上海爆發時的表現，有的使用詳細的電腦模型，或使用官方抽樣數據開發模型來模擬這種流行病。

報道指出，官方排除了在醫院以外死亡的人。但從2018年到2020年，中國只有大約五分之一的死亡發生在醫院。北卡羅來納大學人口統計學家蔡泳說，毫無疑問，官方數字「肯定低估了所有新冠肺炎死亡人數」。

患者醫療開支或上萬億人幣

至於防疫支出，將直接佐證最近「財政困難」的說法。根據中宣部2021年8月發布的文獻《中國共產黨的歷史使命與行動價值》，確診住院患者人均醫療費用約兩萬元（人民幣，下同），重症患者人均治療費用超過15萬元，全部由國家承擔。

上月政治局常委會亦透露，去年11月以來，較短時間實現了疫情防控平穩轉段，兩億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治。以此粗略計算，重症患者治療費1200億元。由於「得到診治」未必等同住院治療，一般患者醫療總支出應當沒達到4萬億元，但料也有成千上萬億。

疫苗大規模核酸醫保財政買單

同樣由國家承擔的還有疫苗接種和大規模免費核酸檢測。去年4月央視曾披露內地每支疫苗費用平均約40元，由醫保基金和財政共同分擔。中國疾控中心上周六（25日）通報，截至本月23日，內地累計接種新冠疫苗349,232.9萬劑次。可見3年疫苗費用約1400億元；但除了購買疫苗的成本，還有接種費用要支出。核酸檢測同理，此前有智庫統計，內地常態化核酸檢測每月需支出200億元，一年逾2400億元。

2022「衛生健康支出」增近兩成

國家財政的防控支出，除了疫苗、核酸、醫療救治，還包括社會抗疫、隔離等多方面，這在財政部的全年財政收支情况的「衛生健康支出」裏會得到體現：2019年支出16,797億元（按年增10%）、2020年19,201億元（增15.2%）、2021年19,205億元（持平）、2022年22,542億元（增17.8%）。其中，2021年的支出罕見持平，是2003年國家加大對醫療衛生財政投入以來，首次無增幅。但2022年隨着疫情反覆，財政投入又趨增。

近期多個省份陸續公布的本地區2022年預算執行情况顯示，廣東疫情防控資金711億元，浙江435.09億元、江蘇423億元、北京264.2億元，陝西、安徽、遼寧、上海、福建等地也都過百億。

而國家衛健委每年中期發布的《衛生健康事業發展統計公報》，其中的衛生總費用近年也是節節上升：2019年6.584萬億、2020年7.2萬億、2021年75,593.6億。「衛生總費用」由政府、社會、個人的衛生支出構成。

明報記者

（2023兩會前瞻）