全動法戰時管制媒體 被指損新聞自由 台國防部：應對錯假資訊認知戰 非戒嚴軍管

中央社報道，國防部公告《全民防衛動員準備法》修正草案總說明表示，為符合達成「動員準備階段」及「動員實施階段」任務目的，增訂多項規定。「動員準備階段」指平時實施動員準備時期；「動員實施階段」則指戰事發生、將發生或發生緊急危難時，總統依照憲法發布緊急命令，實施全台灣動員或局部動員。

更名《全民防衛動員法》 刪「準備」

此次除修正名稱為《全民防衛動員法》，並配合新增資訊傳播、金融外匯、資訊通訊等動員準備方案。有關信息傳播動員準備方案內容，遭部分媒體解讀稱，當國防部下令動員，就代表將管制媒體與記者，形同戒嚴、箝制新聞自由。

台灣國防部昨晚發布新聞稿澄清，考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假信息處理，須有效規範，現行《動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法》，已就應配合辦理事項訂有規範。

國防部指出，《全民防衛動員準備法》修正草案，主要區分「動員前、後」對傳播媒體及通訊設備的管理規定，以期望維護軍事安全及戰事進行，同時也是應對敵人認知作戰威脅、確保國安的必要措施。

中央社引述軍方人士強調，此次並非因俄烏戰爭而提出修法，在因應新聞不實的法條部分，《陸海空軍刑法》第72條已有類似條文，相關部會的《災害防救法》、《傳染病防治法》及《社會秩序維護法》亦有相關條文；國防部是配合政府政策詳實《全民防衛動員準備法》，且政府打擊假信息是在俄烏戰爭前就已展開。

戰時散播不實資訊 最高3年徒刑

此次引發關注的法案修正部分，增訂：「動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實資訊，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元新台幣以下罰金。以廣播電視、電子通訊、互聯網或其他傳播工具散播不實信息，加重其刑至二分之一。」

法案中也增訂：「為因應新聞及不實資訊處理，信息傳播動員準備分類計劃主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、互聯網平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃；直轄市、縣（市）政府應配合辦理。」

國防部21日預告修正《全民防衛動員準備法》，預告日為14天，草案仍須報備行政院審查後函送立法院審議。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676