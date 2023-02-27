旅美熊貓脫毛萎頓 網民憂受虐 中方派人協調 爭取「丫丫」早日回國

網上近日流傳短片顯示，一名在美國的川籍華人上周五專程從洛杉磯出發，搭飛機前往孟菲斯動物園探望丫丫，稱見到丫丫「奄奄一息」的樣子心疼得哭了起來。短片顯示，丫丫蜷縮一角，有氣無力，攤倒在地，「看來非常痛苦」，瘦骨嶙峋的樣子令人心疼；丫丫亦不時用頭蹭籠邊，拍攝者猜測是否表達「想離開」。短片還拍到動物園給丫丫「很乾的竹子」，拍攝者帶着哭腔稱：「丫丫你要堅持，你要好好吃東西，堅持到回國。」

在美華人搭機專程探丫丫

見「奄奄一息」食乾竹 哭稱「堅持到回國」

拍攝者表示丫丫的情况很不好，還有脫毛和肚瀉的情况，讓她感到很無助。據了解，丫丫近年被多次拍到瘦骨嶙峋，身上患有皮膚病，有保護動物組織批評孟菲斯動物園照顧不足。由於適逢中美關係不佳，丫丫暴瘦的近照引發網民擔憂「疑似受虐」，呼籲當局提前接丫丫回國 。網民還發起「雲陪伴丫丫」行動，「丫丫乞食」一詞也登上了微博熱搜。

《人民日報》報道，中方赴美大熊貓專家組近日已抵達孟菲斯動物園，專家組現場察看了大熊貓丫丫的健康狀况，調閱了其體檢報告和健康月報。評估認為，目前丫丫除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。專家組還就丫丫的被毛異常情况與孟菲斯園方展開討論，並就丫丫的飼養和護理向美方提出了建議和要求。

中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸大熊貓丫丫回國。目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好了相關準備工作。

北京動物園：料4·7合同到期回國

北京動物園則表示，已做好大熊貓丫丫回國的全面準備工作，「至於回國時間，我們現在得到的消息是4月7日合同到期的時候回國」，未來是否展出需綜合考量，尚不確定。