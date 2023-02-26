背家族原罪 蔣萬安「二二八」兩難 周年日首悼念致辭受關注 傳媒人：道歉方有和解

明報記者 王聖辰

臨近二月底，二二八事件的記憶又被召喚出來。如世人所知，這件事是台灣戰後史上的悲傷扉頁。於1947年2月28日爆發的官民衝突，因國民黨領袖蔣介石發動部隊鎮壓，導致可能有2.8萬台灣人在兩個月裏遭殺害。之後，台灣人又經歷40年「白色恐怖」，戒嚴期間國民黨一直壓制對此的討論。直到1987年，蔣介石之子蔣經國才親手終結了這段漫長壓抑的歲月。

如今，台灣終於可以坦然面對這件島嶼現代史上的慘痛政治事件。人們自由地批評國民黨曾犯下的歷史錯誤，曾經分裂的社群也逐漸被治愈。這些年來，遇難者家屬和活躍的政客不斷發聲，希望為這場貫穿很多人一生的政治傷痛，找到問責對象。

將與馬英九同赴二二八公園

身世顯赫的蔣家，如今第四代裏只有蔣萬安活躍於現時的政治舞台。也因此，從做立委到當市長，蔣萬安在政壇一路走來，都始終迴避不開「要為二二八道歉負責」的追問。事實上，蔣萬安接掌台北後，其關於二二八的論述和動作，就備受外界關注。台北市府早前已指出，二二八76周年當天，蔣萬安將與台灣前總統馬英九同赴台北二二八紀念公園悼念並作致辭。

對於蔣萬安屆時的政治表態，台灣時事評論員林庭瑶昨向本報分析，由於蔣萬安個性保守，預期他今年二二八仍不會就事件道歉，「但會使用較具政治歉意的言行。」林說，蔣萬安自認是蔣家後代，又是蔣家政治繼承者，背負有歷史包袱，由他講出的道歉，意義會格外不同。

台灣政論時評人趙少康亦對本報指出，蔣萬安身為蔣家後代，又當選了發生二二八事件的台北市的市長，如二二八當日能向當年受難者及家屬誠摯道歉，「雖然不一定會被所有家屬接受，但至少是一種誠意的展現。」

林庭瑶認為，蔣萬安未來政治路還很長，認為其未來早晚會道歉，「因為道歉之後，才有可能和解」。林分析，可能現在是「幕僚建議」，若今次蔣萬安還沒道歉，或是因為「還不願把政治籌碼一次用光，認為來路方長」。

過去鮮就二二八表態

對蔣介石歷史定位「含糊其辭」

對於蔣萬安是否應背負曾祖父蔣介石遺留下的「政治原罪」，林庭瑶表示，二二八事件是蔣介石政權犯下的「錯」與「罪」，蔣家後代「當然必須」面對「原罪」。指蔣萬安自認繼承蔣家，所有蔣家的功過便都要概括承受，不可能只繼承與接受有利的部分，不去面對和解決不利的部分，「天底下沒有白吃的午餐」。

由於蔣萬安過往鮮少就二二八公開表態，目前尚無法觀察他對此議題的清晰取態。趙少康說，以他之前的政治份量，表不表態沒什麼重要，如今擔任台北市長，政治地位不同，加上身分敏感，政治態度才突然受矚目。

林庭瑶則指，相比之下，曾有清楚表態的是蔣萬安之父蔣孝嚴。蔣孝嚴曾就2006年《二二八事件責任歸屬研究報告》中指「蔣介石是事件元兇，應負最大責任」，而要求涉事人士道歉及提起法律訴訟。相反，蔣萬安從未正面回應此事，他對蔣介石的歷史定位也「含糊其辭」，僅稱「讓歷史回歸歷史」。

林庭瑶倡借鑑馬英九做法

林庭瑶認為，未來蔣萬安還需要更積極的表態，如同聖嚴法師（知名佛教比丘）的十二字箴言，即遇到困難時要「面對它、接受它、處理它、放下它」，蔣萬安只有面對，還沒有道歉，只有道歉之後，才能走向和解。

林庭瑶建議蔣萬安應借鑑馬英九做法，指馬的姿態屬「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」，值得肯定。趙少康也說，1995年二二八紀念碑落成時，時任總統李登輝曾親自道歉，稱「承擔政府所犯的過錯」；後來，馬英九亦逐年參與二二八活動，還曾被吐過口水。

在外界看來，二二八的歷史羈絆，或令蔣萬安的政治生涯持續陷落角色兩難之境。林庭瑶對此認同，指此乃蔣萬安政治仕途上「很難跨越的政治障礙」。蔣萬安要繼承蔣家「政治香火」，惟蔣介石在台灣青年眼中被視為獨裁者，人民心中留下龐大且沉重的陰影。

趙少康：有深藍人認為不需道歉

趙少康則指，蔣萬安的兩難還在於有些深藍朋友認為根本不需要道歉，認為馬英九道歉都是錯的，而且道歉也沒有選票。但作為一個政治領袖，總是希望弭平傷痕，前人結下的怨恨，後人能解就要盡量化解，能化解多少就化解多少。

今天的國民黨，在後威權時代的台灣社會，已完成政治角色調整的自適應，對於二二八這段往事，傷痕雖未完全化解，但黨內已能普遍誠懇面對。林庭瑶表示，這段歷史對於海峽兩岸都具現實啟示，「兩岸人民都應該要勇於面對歷史，積極且務實地解決兩岸長期留存下來的歷史問題」。趙少康則指，二二八經歷的最大啟示，在於再怎樣的政治競爭都不可以故意入人於罪，尤其不可以政治理由殺人流血，否則仇恨很難化解。「二二八經過76年，家屬仍然氣憤難平，如大陸以武力攻台，留下的血海深仇，可能幾百年都難以化解。」趙說道。

（時事解構）