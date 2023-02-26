台南「開88槍」疑犯潛閩 陸警循司法互助送回

中央社報道，去年11月10日九合一大選前，孔祥志涉凌晨持槍在民進黨中執委郭再欽持股的一家科技公司射擊58發子彈，再到位於中正路的前台南市無黨籍議員謝財旺女兒競選總部掃射鐵門30槍，兩案無人傷亡。

黃明昭昨稱，專案小組去年12月初鎖定洪孔在台南搭漁船偷渡到泉州上岸，將相關情資給大陸警方。本月23日，陸方告知已查緝人犯到案、希望盡快遣送回台灣歸案。刑事局警員昨從廈門押解2人，搭華信航空班機抵達桃園機場，轉交台南警方接手，地檢署今天將偵訊。

台灣刑事局長李西河說，感謝大陸警方協助2疑犯歸案，會在過去建立良好基礎下，持續與大陸警方合作打擊犯罪。他表示，過去6年共有56名潛逃大陸的台灣疑犯被遣返，包括2021年11月新店咖啡商槍擊案的黃姓疑犯。

國台辦指依法穩妥處理 陸委會感謝

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨回應稱，為打擊犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，公安機關對洪政軍、孔祥志依法作出穩妥處理。台灣陸委會感謝兩岸警方為順利完成本案所付出的辛勞，表示該案展現兩岸警察機關多年來持續累積的良好基礎與合作績效。