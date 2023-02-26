日媒稱蔡英文3方案訪美 台：揣測

產經新聞指，2024年5月即將卸任的蔡英文，有意透過政府外交成果集大成的訪美行，展現台美緊密關係。報道稱，不止一名台灣當局相關人士透露其8月前訪美的信息，屆時預定會與美方政要非正式會談。如若成行，將是蔡英文繼2019年7月後再次踏上美國。報道引述民進黨內人士指出，如果蔡英文這次能順利訪美，可以確認美國重視台灣，能成為安定台灣民心的因素。

台灣外交部發布新聞稿指出，安排高層出訪一向是外交部重點工作，如果有總統出訪的具體規畫，總統府及外交部會適時主動對外說明；呼籲各界勿過度揣測，並應善盡查證的責任。

博爾頓倡美艦泊高雄

予台全面外交承認

前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）24日與《華盛頓郵報》編輯對談時，肯定美軍將增加派駐台灣人數的決定。博爾頓稱，對台戰略模糊時代已經結束，建議美國海軍艦艇應停靠高雄港，讓更多美國人訓練與協助台灣軍隊。

博爾頓也再次呼籲美國應當給予台灣全面外交承認，並應開始將台灣納入東亞集體防衛組織，與日本、韓國、澳洲和其他國家一起，因為當台灣與擔心中國挑釁的其他國家有更多聯繫，就愈能嚇阻中國對台灣的威脅。

中華亞太菁英交流協會昨發布「美中台局勢最新民調」，結果顯示69%受訪者認為大陸對台灣的威脅嚴重；針對兩岸交流，74.4%認為不應該接受「一國兩制」等條件，不接受「九二共識」的則為48.7%。此外，在經貿、安全層面，分別有49.6%、46%民眾認為台美關係重要，多於認為兩岸關係重要的37.3%、40.7%。