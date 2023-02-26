美軍機載記者南海巡航 華戰機攔截 殲11掛彈伴飛15分鐘 美軍官指常見

CNN隨行記者指出，當時美機P8A在南海上空約6553米高度，距離西沙群島爭議水域約48公里。P8A機上無線電很快傳來西沙永興島機場的軍方警告：「美國飛機，沿岸12海里是中國領空，別再靠近，否則自行承擔所有責任。」幾分鐘後，一架殲11戰機升空飛近，在P8A左翼約152米處伴飛。

CNN記者稱，看到解放軍機師轉頭看着他們，也能看見戰機尾翼標誌和搭載4枚空對空導彈。P8A機師呼叫對方：「中國人民解放軍戰機，這是美國海軍P8A。我要你離開我的左翼，我打算朝西，我要求你比照。」中國戰機並未回應，但在伴飛約15分鐘、P8A遠離西沙後離開。

CNN指出，這是南海、美中緊張局勢發酵的例證。執行這趟任務的第10巡邏機中隊指揮官、海軍中校漢斯（Marc Hines）則稱類似情况常見，形容「這不過是南海的另一個周五下午」。

另低空觀察解放軍艦 引來警告

當P8A返回沖繩基地途中，在靠近菲律賓北部上空發現一艘解放軍導彈驅逐艦，於是下降至約304米高度觀察，中方艦艇隨即通過無線電傳來警告：「美國飛機，這是中國海軍173艦（長沙號），你在低空向我靠近，說明你的意圖。」P8A機師回應稱其飛機將保持安全距離，中國軍艦繼續警告：「美國飛機，這是中國海軍173艦，你已明顯危及我方安全。」

WSJ：美機挑戰華主權聲索

記錄人工島情况

同機的《華爾街日報》記者指出，P8A還在台灣東部外海約70公里處發現一艘解放軍戰艦。報道稱，美軍巡邏機幾乎每天飛越南海，挑戰中國對南海的主權聲索，並記錄中方人工島軍事化情况。機組人員使用攝影機、雷達和其他傳感器觀測人工島的船隻、飛機和設施。

美國海軍負責印太空中偵巡的指揮官上校托拉森（Will Toraason）說：「長期趨勢來看，是中國戰機飛行員愈來愈具有侵略性。」美國軍方說，去年12月21日，一架中國戰機在南海上空與一架美國偵察機危險相遇，僅相距約6米，美軍公布了那次相遇事件的錄像。

P8A是美國海軍主力巡邏機，主要用途是海上巡邏、偵察和反潛。目前活躍在中國南海、東海等海域抵近偵察。內地智庫「南海戰略態勢感知」數據顯示，今年1月，美軍共出動64架次偵察機到南海進行抵近偵察。中方已經多次表示嚴重關切，要求美方立即停止此類挑釁行為。

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