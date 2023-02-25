傳美增台駐軍 白宮重申挺台 陸學者指試圖消除島內「疑美論」 台：不知消息來源

皮埃爾指出，美國對台承諾有助於維持台海與地區和平穩定。至於駐台美軍具體人數與政策，皮埃爾請媒體向美國國防部徵詢。五角大樓則表示對具體行動、交流或訓練不予置評，但強調對台承諾堅若磐石。

邱國正：如獲武器會請教美方

台灣國防部長邱國正昨稱，他不清楚消息來源，又稱與美方有很多交流，不限於單一方面，如獲得武器會請教美方如何運用。台美之間的交流一直沒有停過，但「目前沒有駐軍的問題」。日本智庫評估解放軍2026年攻台，而美日台聯手卻慘勝，媒體詢問如何看待。邱國正表示，軍方隨時都在準備，他不討論年份問題。

《華爾街日報》引述消息報道，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，一年前則是30人左右。新增美軍不僅訓練台軍操作美國武器，也會在防範大陸攻擊的戰術面加以指導。

分析：美釋信號平衡兩岸軍力

消息若屬實，將是美國自1979年以來在台灣最大的兵力部署。北京大學美國研究中心主任王勇對中通社表示，美方或是對中方釋放信號，為平衡所謂兩岸軍力嚴重失衡，美國將更多採取實質性的軍事行動；美方也在給蔡英文當局及台獨勢力打氣，試圖消除島內「疑美論」，為2024年台灣地區選舉佈局。

台灣戰略學者揭仲向中央社分析，美國國會一直要求美國防部應評估國軍的防衛作戰能力，為了回應國會要求，美軍可能會擴大到台灣的各個部隊並評估戰力，但應是任務性質的派遣，而非建制單位長期駐防。台灣前國防部導彈指揮部計劃處長周宇平也說，台灣對美軍購是政府與政府間的合約，其項目也包含教育訓練。

美國國務卿布林肯23日表示，全球之所以如此擔心台海爆發危機，是因為這不是中國內政，而是攸關全世界，中國侵台將為全球經濟帶來災難性後果。美國眾議院中國問題特別委員會將在28日舉行首次聽證，邀請特朗普政府時期的白宮國安顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）等4名重量級證人與會。聚焦中國人權議題並討論如何保衛台灣。該委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）日前已秘訪台灣4天，回美後公開與台灣總統蔡英文會晤圖片。