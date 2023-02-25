北京聞風：二中議機構改革 推中國式現代化 ／文：鍾鳴九

據此前官方披露的信息，根據二十大部署，本輪機構改革着重統籌中共中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，並深化重點領域機構改革。從本次討論案題為《黨和國家機構改革方案》來看，「推進黨政機構統籌改革，加強中共的全面領導」這一思路料仍將延續。

中共中央黨校教授戴焰軍認為，不同時期機構改革都是為了解放生產力，增強社會活力，提高工作效率。二十大後，中共開始以推進中國式現代化為目標，對下一步工作進行全面部署。本輪機構改革也將圍繞這個任務，解決相關問題。

戴焰軍表示，習近平近日提出的「正確處理好頂層設計與實踐探索、戰略與策略、守正與創新、效率與公平、活力與秩序、自立自強與對外開放等一系列重大關係」，將是本輪機構改革的基本原則。戴焰軍說，機構改革肯定是要涉及政治體制改革的。他認為，改革只是手段，不是目的；改革是為了特定目標，為解決發展道路中的問題而進行。

歷次機構調整 緊扣時代問題

改革開放後的八次黨政機構改革，基本每五年一次，重點各有不同。1982年解決計劃經濟體制帶來的機構臃腫問題，國務院部委、直屬機構從100個減為61個，編制從5.1萬人減為3萬人。1988年強調政府對經濟從直接管理為主轉變為間接管理為主，如撤銷國家計委和國家經委，組建新的國家計委，撤銷煤炭工業部、石油工業部、核工業部，組建能源部。1993年統籌黨政機構，中紀委機關和監察部合署辦公。1998年強調政企分開，撤銷電力工業部、煤炭工業部等，改為相應企業。2003年適應「入世」後的需求，成立國資委、銀監會，組建商務部，國家發展計劃委員會改組為國家發展和改革委員會，「計劃」一詞從此在各機構名稱中消失。2008年首提「大部制」多部門合併，組建環保部、工信部等，正部級機構減少4個。2013年進一步理順政府與市場之間的角色關係，撤銷鐵道部，成立中國鐵路總公司。2018年注重黨政機構統籌改革，同時成立國家監察委、國家移民局、農業農村部等。

分析人士指出，歷次機構調整都緊扣時代問題和改革難點，也助推了政治、經濟、社會的重大變革，本輪機構改革亦將有其歷史意義。

文：鍾鳴九