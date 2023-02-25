非櫃面交易 京銀行紛設日限5000元

銀行解釋防網騙

據中新經緯報道，中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、廣發銀行、上海銀行等多間銀行均表示，目前只是對相關銀行卡非櫃面交易額度做出調整，主要是為了防範電訊網絡詐騙風險，響應人民銀行對銀行卡實行分類管理的要求。另華夏銀行客戶服務則稱，如果客戶出現此種情况，可以通過手機銀行App操作調整或去銀行網點查證具體原因。

所謂非櫃面渠道，是指不在銀行櫃台辦理的業務，包括網上銀行、手機銀行、網上快捷支付、銷售終端POS機、ATM機和包括支付寶、微信等在內的第三方支付等。去年已有福州、成都、長沙、杭州等地的農行、浦發銀行、工行等分行宣布調整部分客戶個人網銀及掌銀轉帳限額。有的主要針對新客戶或長期不用帳號，限制額度各有不同。本報昨詢問河北、天津地區銀行機構，均表示暫無此調整計劃。

融360數字科技研究院分析師劉銀平表示，近期銀行對Ⅰ類帳戶設置非櫃面渠道的交易限額，目的是為打擊電訊網絡詐騙行為，整治非法販賣電話卡和銀行卡違法犯罪行為，開展反洗錢工作等。