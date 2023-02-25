李克強視察發改委短片熱傳 囑「發展動力還在於改革」

短片顯示，在掛有「中華人民共和國國家發展和改革委員會」牌匾的辦公大樓門前，工作人員排隊候場，李克強隨後與十數名隨行人員陸續走出大樓，眾人隨即鼓掌並高呼「總理好」，李邊走邊招手，表示「來看望大家」。

「委託於你們啦」

及後，李於戶外逗留並作簡短講話，其間表示「發展改革委是我們國家宏觀調控的主導部門，也是最重要的部門，你們是發展的主攻手，也是改革的攻堅隊」，「我們改革還是需要全面推進，希望大家牢牢記住，發展還是我們的第一要務，發展的動力還在於改革」。

李克強還說，發展改革委「這五個字你們要掂量它的分量，發展（是）第一要務、改革（是）根本動力」，隨後突然聲調提高說道：「委託於你們啦！」說罷，李克強向眾人揮手作告別狀致意，惟及後又突然轉身補充說「要靠我們全國上下14億人的共同努力，你們是衝在前面的，受委託當攻堅手、主攻隊的」，後再次向眾人揮手告別並登上麵包車。

央視昨晚報道，李克強23日到發改委、財政部考察，主持召開座談會，要求鞏固經濟增長企穩回升勢頭。

明報記者