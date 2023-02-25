「打虎女將」賀榮任司法部長

現年60歲的賀榮，成為中共1949年建政以來，繼史良、吳愛英後第三位女司法部長。司法部官網的「部領導介紹」顯示她是司法部黨組書記、部長，中央全面依法治國委員會辦公室副主任，中央政法委員會委員。至於唐一軍，已於1月當選江西省政協主席。

賀榮和唐一軍都是山東人，她1984年從中國政法大學法律系畢業後，進入北京高級法院工作，曾任審判員、研究室主任、副院長等職，2007年調任北京第二中院院長，3年後回巢高院任副院長兼黨組副書記。2011年底，賀榮調入最高法院，歷任審判委員會副部級專職委員、副院長。

渝粵冀3人未能通過人代資格審查

2017年，賀榮「空降」陝西擔任紀委書記，履職一年內，陝西紀委連續查辦省委常委兼西安市委書記魏民洲等腐敗大案。隨後她升任陝西省委副書記，負責黨務工作2年後，2020年調回最高法院，擔任常務副院長，去年當選二十屆中央委員。

另外，全國人大常委會昨通過十四屆全國人大代表資格的審查報告，有3人未能通過審查，代表資格不獲確認，分別是重慶市政府黨組成員熊雪、廣東風華高新科技公司總工程師付振曉、河北中鋼集團邢台機械軋輥有限公司總經理薛靈虎。2977名資格確認有效的代表中，工人農民佔16.69%，黨政領導幹部佔32.55%。

（2023兩會前瞻）