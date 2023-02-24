內蒙煤礦塌方增至6死 尚47人失聯

坍塌總量可填滿4000標準泳池

「央視新聞」報道，據事發時礦區監控畫面顯示，前日下午1時許，煤礦西採區北邊坡的山體整體發生塌方，坍塌大約持續30秒到40秒。傍晚6時44分，現場又發生了第二次比較嚴重的塌方，塌下山體總量接近一千萬立方，可填滿4000個標準泳池。事發採礦區是一個山谷，山體塌下後，將底部山谷作業面全部覆蓋。

目前獲救的6名傷者正在寧夏青銅峽市人民醫院接受治療，情况穩定。據傷者馬建平表示，當時剛上班，即發現山上有碎石落下，看情况越來越嚴重於是組織撤離，「但是已經撤不及時了，接着山體就坍塌了」。

內蒙古應急管理廳長常志剛表示，截至昨午，已出動救援器械車輛156台，到位救援隊伍19支、救援人員919名、安全生產專家19名。

在善後方面，當地已詳細梳理失聯人員及其親屬信息，抽調專門的工作人員組成工作專班，按照一家一專班原則，積極穩妥做好撫慰安置等工作。