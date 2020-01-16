【駐京觀察】新生兒銳減 民辦幼園「一孩難求」 公立幼園資源優價平「吸力」強 加劇私校生源流失

明報記者 王佩凡

有園長稱諮詢減半

開學1月後勉強齊班

房山區「北京鳳凰禾童幼兒園」執行園長張裕欣表示，往年3月到8月，她每天都會接到大量諮詢和報名電話，很多家長還要幫孩子排隊等位。到了去年，她「清閑」了不少，諮詢電話減少50%以上；9月開學時，原計劃招4個小班，結果只開成3班，其中兩班還不是滿額，第三班更要到10月時才「勉勉強強開了起來」。

中國進入人口負增長時代，新生兒逐年減少，學前教育便遭受第一波衝擊。儘管「全面二孩」的實行在2016年短暫迎來生育高峰，但高峰只有1年，2017年起出生人口數量開始大幅下降。2021年「全面三孩」政策的實施也沒能挽救出生人口，比起2016年的1786萬出生人口還要銳減700萬。

「全面二孩」生育高峰僅1年

「三孩」政策難救出生率

因此，按照正常幼兒3歲入園起算，2019年、2020年迎來的幼兒入學熱將逐年削減，去年起幼兒總數便減少300萬至400萬左右，幼兒數的減少必將直接衝擊教育行業。「極目新聞」報道，北京豐台區、房山區和北京郊縣民辦幼兒園面臨的困境，在內地也不會是個例。

大城市教育資源天生有不均的情况，而且公立幼兒園強大生源吸引力，令民辦幼兒園加速流失學生。

北京東城區、西城區和海澱區、朝陽區的公立幼兒園，目前依舊是「一位難求」。家住朝陽區的徐先生對本報表示，女兒今年9月要上幼兒園，據他了解的情况，家附近的公立幼兒園學位非常緊張，他還怕排不上隊。徐先生父母家住的東城區，公立幼兒園學位更是搶手，也不存在招不上生源的可能。

記者在朝陽區五環外的公立幼兒園走訪也得知，幼兒園內目前不存在班級不滿的情况。而幼兒園階段的教育屬於非義務教育，如幼兒園為小區配套園，則優先招收配套小區的業主子女；如幼兒園為機關單位辦園，則優先招收單位職工子女。幼兒園如有空餘學位會再面向周邊地方招生。

結合北京郊區幼兒園的招生情况和各區房市走勢分析，有孩子的家庭，大多數先選擇東西城、海澱區、朝陽區等學區房，其他郊縣區域房產的選擇，也多集中在優質公立教育資源附近。而民辦教育資源過於昂貴，動輒每月上萬元的幼兒園學費，限制了許多普通家庭的選擇。