2977全國人大代表資格有效 時隔30年再增界別 政協「環境資源界」設85人

據新華社，人大常委會會議聽取了關於十四屆全國人大代表選舉工作報告。報告指出，十四屆全國人大代表共2977名，具有廣泛代表性，保證了各地區、各民族、各方面都有適當數量代表的要求。與十三屆人大一樣，十四屆人大代表由35個選舉單位選出，不過總數少了3人。

人大常委會昨還審議了中央軍事委員會關於提請審議「關於軍隊戰時調整適用刑事訴訟法部分規定的決定」草案的議案。

全國政協會議將於下月4日召開，時隔30年，新一屆政協再出現新增界別，增設「環境資源界」，共有85名委員，在34個界別中屬於人數較多的一個。85人背景涵蓋生態環境、自然資源、地質、建築、氣象等多個領域。四成以上是具有上述領域背景的官員，包括生態環境部長黃潤秋、國家能源局長章建華等。還有兩成來自能源化工企業，如中石油董事長戴厚良、中海油董事長汪東進等。

京公安：兩會期間禁飛無人機放氣球

與往年一樣，為維護兩會期間北京地區的空中安全，北京公安局前日通告，自3月1日至3月14日，禁止無人機等「低慢小」航空器各類未經審批的飛行活動和施放氣球活動。意味全國兩會會期最遲在14日結束。

此外，一篇名為「兩會期間進京上訪違法嗎」的文章近日在社交平台流傳，內容強調此舉「並不是按照法定程序上訪，而是擇機給基層政府施加壓力，所以不具有合法性」。內地多個地方政府、法院與法界人士的微信公眾號接力轉發該文。

（綜合報道）

（2023兩會前瞻）