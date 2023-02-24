美眾院中委會主席秘訪撐「武裝台灣」 晤蔡英文賴清德 料麥卡錫2024大選後到訪

台灣總統府發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）昨證實了加拉格爾已秘密訪台消息，並稱加拉格爾訪台期間，蔡英文和賴清德分別接見，相談甚歡。她稱台方特別感謝訪問團對台灣的支持，台灣秉持一貫立場，歡迎國際友人訪台，期許雙方繼續為守護民主、自由與和平共同努力。

同期通報見美議員團 瞞晤加拉格爾

加拉格爾訪台期間，由美國民主黨籍眾議員卡納（Ro Khanna）率領的民主、共和兩黨跨黨派議員4成員訪團，亦於2月19日至23日在台訪問。台灣總統府過去幾天有關蔡英文的行程通報，有會見卡納環節，但隱藏與加拉格爾的會晤。

台灣外交部發言人劉永健同日稱，加拉格爾在台期間也會晤了台灣國安會秘書長顧立雄，並接受台灣外交部長吳釗燮款宴，和產業人士交流。加拉格爾就台美共同關切議題、強化台美關係等，深入與台灣各界交換意見。《華盛頓郵報》周三（22日）指出，加拉格爾訪台期間曾與蔡英文、賴清德、台灣國防部長邱國正及情報首長等會面，劉永健被問及加拉格爾有否拜會國防部時，未予以回應。

加拉格爾：低調會面更富成效

俄烏令台儲先進武器

加拉格爾結束訪台行程後，在美國接受媒體訪問時透露，選擇低調訪問台灣是為與台灣方面的會面更富成效，尤其是看到去年8月時任美眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台引發的風波。加拉格爾表示，訪台期間見到的每名台灣官員都提到俄烏戰爭，稱這場戰爭為台灣敲響了警鐘，讓台灣意識到儲存先進武器的需求。

加拉格爾呼籲美國政府加快向台灣輸送武器，同時也對現有渠道未能完全發揮作用而感到遺憾。他指出美國若不兌現價值近190億美元的積壓採購訂單，就不能指望台灣建立起足以威懾北京的強大防禦系統。加拉格爾也在《華爾街日報》撰文講述剛從台灣訪問歸來的感受，強調要幫助台灣自衛。

加拉格爾表示，計劃今年夏天前在台灣舉行聽證會，結束後再向麥卡錫匯報，這能為麥卡錫的訪問計劃提供更多資訊。加拉格爾透露，麥卡錫和美眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）可能在2024年初台灣總統大選後訪台。

另外，2023年亞太經合會議（APEC）領袖峰會11月在三藩市舉行，美國主責官員默里（Matt Murray）周三（22日）表示，美國視台灣為APEC正式成員，地位與其他經濟體相同，會確保包含「中華台北」（Chinese Taipei）在內的所有經濟體都能充分參與。

美軍駐台數增逾3倍 加強訓練台軍

《華爾街日報》引述未具名美方官員披露，美軍計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，較現有數量至少增逾3倍，目的是加強訓練台灣軍隊，着重戰術、武器使用方面，讓台灣更難遭受攻擊。報道指出，美軍在台駐有特種部隊及陸戰隊，擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力的訓練計劃，該計劃為免激怒北京而一向不公開。另外，《華爾街日報》還引述知情人士透露，美國密歇根州國民兵也在訓練一組台軍，這項軍事合作過去一直保持低調。

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