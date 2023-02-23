「國安會談」7小時 民進黨稱證台美關係不受制

【明報專訊】台灣外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄周二在美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）、白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）等美方涉台事務官員就國安議題舉行閉門會談，日前傳出訪台的國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）也在場。民進黨立委羅致政認為，正值美中關係相對緊張的時刻，「這次突顯台美關係不再受制於中國」。
中央社報道，會談時間長達7小時，雙方均未對外發表談話。美國出席官員還包括國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters）、國防部印太事務助理部長拉特納（Ely Ratner）；傳將接任AIT主席的羅森伯格（Laura Rosenberger）、國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）等人亦出席。
美海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）上周稱，考慮在印太地區擴大運用攻擊型自殺式無人機，暗示「台灣有事」將部署該武器攻擊解放軍船艦；又說「若台灣有需要、美國同意，無論任何訓練，我們都會提供」。
大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨回應稱，美方政客的言論充分表明，美國反華勢力出於自身利益縱容支持「台獨」分裂勢力冒險挑釁，挑動台海緊張局勢，目的是借台灣問題遏制中國發展進步。
中央社報道，台灣陸軍第542旅、333旅聯合兵種營今年下半年將赴美交流，是台軍首次以「營級」規模赴外交流。