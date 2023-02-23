習：推動操作系統基礎軟件國產化 倡科技自立自強 從源頭底層解 維護科技安全利益

稱穩步增加基礎研究財政

習近平主持學習會議時表示，應對國際科技競爭、實現高水平自立自強，推動構建新發展格局、實現高質量發展，「迫切需要我們加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題」。

習近平強調，世界已經進入大科學時代，基礎研究組織化程度愈來愈高，制度保障和政策引導對基礎研究產出的影響愈來愈大。要穩步增加基礎研究財政投入，優化國家科技計劃基礎研究支持體系，處理好新型舉國體制與市場機制的關係，協同構建中國特色國家實驗室體系，科學規劃佈局前瞻引領型、戰略導向型、應用支撐型重大科技基礎設施。

近年來，美國聯手西方各國築起針對中國的科技壁壘，並有持續態勢。譬如美國拜登政府去年10月實施出口管制，限制中國取得先進晶片的能力；上月底，日本和荷蘭與美國達成協議，限制中國取得用來生產先進晶片的設備。美國國會參議院情報特別委員會主席華納、副主席魯比奧本周二還致函美國財政部長和商務部長，敦促擴大工具和權限的使用，以防美國創新技術流向中國的軍工聯合體。

發起設立國際科技組織

基於此，「科技自立自強」成為中國政府推動科技工作的主方向。繼上月底在政治局學習會議提出「要加快科技自立自強步伐，解決外國『卡脖子』問題」後，習近平前日再強調「切實加強基礎研究，夯實科技自立自強根基」。

習近平對政治局委員們指出，「要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰，鼓勵科研機構、高校同企業開展聯合攻關，提升國產化替代水平和應用規模，爭取早日實現用我國自主的研究平台、儀器設備來解決重大基礎研究問題。」

除了要求國內大力培養高層次基礎研究人才，習近平還敦促主動參與、帶領國際合作。他強調，要構築國際基礎研究合作平台，設立面向全球的科學研究基金，加大國家科技計劃對外開放力度，圍繞氣候變化、能源安全、生物安全、外層空間利用等全球問題，拓展和深化中外聯合科研。要前瞻謀劃和深度參與全球科技治理，參加或發起設立國際科技組織，支持國內高校、科研院所、科技組織同國際對接。