菲澳防長會晤 兩國擬南海聯合巡邏

菲律賓是南海主權主要聲索國之一，當局正強化與區外國家的安保合作，包括本月2日與美國簽署協議，允許美國使用菲律賓4個軍事基地，令總數增至9個。10日，菲日外長和防長分別會談，確認加強安保合作；同一天，華盛頓表示將重啟美菲南海聯合巡航，此前菲方將其暫停了6年。

美防長警告他國勿攻擊菲船

菲律賓早前指控中國海警本月6日在南海以「軍事級雷射」照射菲海岸防衛隊船艦，菲總統小馬可斯召見中國大使黃溪連當面質問。馬尼拉一名官員周一（20日）稱，與美國關於聯合海岸防衛隊巡邏的會談，已經超越了初期階段，開展聯合巡邏的可能性很高。

美國國防部長奧斯汀周二（21日）與加爾韋斯通電話，強調美國致力於支持菲律賓在南海的合法權利與行動，他國在南海向菲國公務船隻發動武力攻擊，將啟動美國對菲律賓的防禦承諾。

秦剛晤印尼外長

稱亞太不應現新冷戰

印尼近期也批准一個開發納土納群島附近海域油氣田的初步計劃，有關海域因靠近南海，過往印尼的開發計劃曾引起中方不滿。中國外長秦剛昨在雅加達同印尼外長蕾特諾共同主持中印尼雙邊合作聯委會第四次會議後共同會見記者。秦剛強調，新冷戰、大國競爭不應在亞太地區出現，地區國家不應被迫選邊站隊，相信包括印尼在內的東盟國家將獨立自主作出判斷和選擇。