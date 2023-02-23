晤俄外長互稱「老朋友」 王毅：堅決反對霸凌行為

會面期間，兩人互稱對方為「老朋友」。王毅稱，面對深刻演變的國際形勢，「堅決反對任何單邊和霸凌的行徑，堅定不移維護我們各自的主權、安全和發展利益」。中方願同俄方一道，統籌好高層交往，重啟對話合作機制，推動兩國關係取得更大發展。

拉夫羅夫表示，俄方非常重視俄中關係，願同中方在國際舞台上加強協調配合，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，推動國際秩序朝着更加開放、合理和公正的方向發展，這也是兩國的歷史責任。

俄羅斯外交部發言人表示，兩國外長討論了烏克蘭危機，「我們感謝中方在這個問題上一貫採取均衡立場。」新華社援引王毅強調，形勢愈複雜，愈不能放棄和平努力，希望各方克服困難，繼續為對話談判創造條件，尋找政治解決的有效途徑。

前日（21日），王毅與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤。帕特魯舍夫重申莫斯科在台灣、新疆、西藏和香港問題上對北京的一貫支持，表示這是西方用來詆毀中國的手段。