王毅晤普京 指中俄關係穩如泰山 重申烏克蘭問題政治解決 普京稱期待習近平訪俄

俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭前，中俄兩國確立「上不封頂」的夥伴關係，引發西方焦慮。在俄烏戰事一周年之際，王毅在周一抵達莫斯科訪問。

王：兩國關係不受第三方脅迫

據昨日的現場畫面顯示，在克里姆林宮，普京張開雙臂迎接王毅，雙方熱情握手。王毅向普京轉達習近平的「最親切的問候」。新華社報道，王毅表示當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，「成熟堅韌、穩如泰山」。又稱危機和亂象時常出現在兩國面前，但危中有機，危可轉機，「這需要我們更主動地發現變化，更積極地應變，不斷深化我們的全面戰略伙伴關係」。

王毅強調，中俄全面戰略協作伙伴關係從不針對第三方，也就不受任何第三方的干擾和挑撥，更不會被第三方的脅迫和施壓所壓倒。「我們共同支持世界多極化，國際關係的民主化，完全符合時代發展的潮流」。中方願同俄方一道保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展全方位的務實合作，「為維護兩國的正當權益，為促進世界和平與發展事業發揮更大作用」。

中國外交部披露，雙方就烏克蘭問題深入交換意見。王毅讚賞俄方重申願通過對話談判解決問題。中方將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。

普京：中俄關係達到新里程碑

據俄羅斯塔斯社，普京表示，兩極體系崩潰後，國際關係並沒有好轉。俄中在國際舞台上的合作，對於穩定國際局勢非常重要。「俄中關係正按照我們前幾年所計劃的發展，一切正在向前發展」，形容中俄關係達到新的里程碑。俄中在多領域、多邊機制下保持合作關係，包括在聯合國、聯合國安理會以及金磚國家和上海合作組織框架下合作。

中方烏戰周年將發表文件 分析稱欲當中立人

普京又稱，中俄雙邊貿易表現高於預期，年貿易額或很快會從去年的1850億美元，增加至2000億美元。他請王毅轉達對習近平「最美好的問候」，稱期待習訪問俄羅斯，「我們等待中華人民共和國國家主席訪問俄羅斯，我們對此已經達成共識……一切都在進行、進展中。」

美國《華爾街日報》周二引述消息報道稱，中俄領導人有可能在4月或5月初會面，是習近平推動多方就俄烏戰事和談的一部分。俄總統新聞秘書佩斯科夫昨回應稱，克宮將會通報兩國領導人溝通的時間。在烏克蘭危機一周年當天（24日），中方將發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件。分析相信中國試圖承擔起推動戰爭結束的中立人角色，不過仍然受西方質疑。

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