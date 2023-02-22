指與華存氣球等事項 日防衛大臣：坦率對話重要

中日防衛熱線今春啓用

共同社報道，中日昨日先舉行高層官員協商會議，日本防衛省會後聲明，表示將於今年春季啟用日本與中國防衛當局用於直接聯繫的熱線。日本也在會中告訴中方，對於疑似中國無人偵察氣球飛越日領空表達「不可接受」，敦促中方防止再犯。

另據共同社報道，返回中國的上野動物園（東京都台東區）5歲雌性大熊貓「香香」搭乘的包機昨下午從成田機場起飛，晚上抵達中國四川省，之後由陸路運往中國大熊貓保護研究中心的雅安碧峰峽基地，接受檢疫後再決定最終去向。

在日出生大熊貓香香返四川

動物園附近昨有大量粉絲趕來送行。動物園園長福田豐表示，香香給很多人帶來幸福的感覺，想向牠表示感謝。東京都知事小池百合子稱香香深受喜愛，希望牠能在中國健康生活。

香香父母是出於繁殖研究目的由中國出借，因此香香的所有權也屬於中國。今後香香將在中國尋找繁殖配偶。