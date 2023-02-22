二中全會下周召開 審機構改革及人事

分析料朝「黨政合一」方向改革

中共中央總書記習近平昨主持政治局會議。據新華報道，會議強調，二十大對深化機構改革作出重要部署，對於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興意義重大而深遠。改革必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以加強「黨中央集中統一領導」為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，堅持穩中求進工作總基調，統籌黨中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，推動「黨對社會主義現代化建設的領導」在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。

會議指出，十八大以來，中央按照堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持優化協同高效、堅持全面依法治國的原則，全面深化黨和國家機構改革，黨和國家機構職能實現系統性、整體性重構，為黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供了有力保障，也為繼續深化黨和國家機構改革積累了寶貴經驗。

此前，十九屆三中全會曾通過《深化黨和國家機構改革方案》，對國務院機構進行改革。改革後，國務院正部級機構減少8個，副部級機構減少7個。有觀察人士對本報指，二十大後的黨和國家機構改革，料將朝着「黨政合一」的方向進行，突出「黨的全面領導」功能後，部分政府機構及政府工作人員將進行精簡。

討論國家機構和全國政協領導人選

昨日政治局還討論了向即將召開的全國兩會，推薦國家機構領導人員建議人選及全國政協領導人員建議人選。這也意味着，本屆兩會將產生的國務院、人大、政協、最高法最高檢等領導班子初步名單出爐。

會議討論了國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第一次會議審議的《政府工作報告》稿，還研究了其他事項。依照以往的政治局會議慣例，「其他事項」表明近日將有新的人事任免公布。

明報記者

（2023兩會前瞻）