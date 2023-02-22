晤到訪美眾議員 蔡英文：台美持續加強軍事交流

卡納等4名美國民主、共和兩黨眾議員前日抵達台灣訪問5天。卡納表示，此行就是要承諾美國與台灣的共同價值民主、自由；強化美台之間的經濟伙伴關係尤其是在科技領域；也要深化在軍事及國防方面的伙伴關係。

倡建更韌性科技產業鏈

蔡英文今年3、4月間可能訪問拉美友邦，包括危地馬拉和巴拉圭。民視新聞日前指出，她可能訪問母校康奈爾大學，過境訪美。台灣外交部發言人劉永健昨回應稱，若有具體規劃，總統府及外交部均會適時主動對外說明。

另外，台灣陸委會昨發布「中國大陸情勢報告」，內容提及，大陸將強化操作兩手策略，除了持續政治、軍事威懾，也將透過兩岸交流各平台與人士促統促融、推進交流統戰。報告提到，大陸近期加大對台工作，政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤及地方一把手會見台灣在野黨人士，稱在「九二共識」、反對「台獨」基礎上加強交往及交流合作。宋濤還藉弔唁星雲法師、會見台農漁業者及宗教團體等，推促恢復兩岸交流。