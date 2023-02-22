王毅訪俄或晤普京 俄媒料商俄烏和平方案

克宮：俄中關係多層面

王毅歐洲行的最後一站來到莫斯科，克里姆林宮發言人佩斯科夫前日指，總統普京可能與王毅會晤。佩斯科夫形容，俄中關係具有多層面（multidimensional）和結盟（allied）的特性，「議程很明確，而且非常廣泛，因此有很多可談的事情。」俄媒指，王毅將與俄方商談可能的俄烏戰爭和平方案。而俄羅斯塔斯社（TASS）昨報道，王毅預料今日會晤俄國外長拉夫羅夫。

京：為世界和平發揮積極作用

外交部發言人汪文斌昨表示，中國希望以王毅訪問俄羅斯作為契機，同俄羅斯一道推動雙邊關係，繼續沿着兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。中國官方將及時發布有關的消息。

而在訪俄前，王毅在匈牙利與該國外長西雅爾多會面。新華社稱，雙方就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，中國將同包括匈牙利在內的所有愛好和平國家一道，為早日實現停火止戰和持久和平做出努力。而西雅爾多對中方在烏克蘭問題上，秉持客觀公正立場，積極勸和促談表示高度讚賞。