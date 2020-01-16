外交部發布《全球安全倡議概念文件》 稱外部打壓不斷升級 秦剛：停鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」

由中國公共外交協會主辦的藍廳論壇昨在北京舉辦，主題為「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」，中國前駐美大使崔天凱、聯合國前副秘書長劉振民等各界代表線上線下出席。外長秦剛發表主旨演講時談到俄烏戰爭，秦剛說，烏克蘭危機全面升級已近一年，局勢走向備受國際關注。中方對衝突不斷加劇甚至導致失控深感憂慮。

促停就烏戰向華甩鍋推責

秦剛稱，中國始終立足是非曲直，恪守客觀公正，將繼續勸和促談，為綜合解決烏克蘭問題提供中國智慧，與國際社會一道共同推動對話協商，解決各方關切，謀求共同安全。「我們敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓譟『今日烏克蘭，明日台灣』」。

在俄烏戰事一周年之際，美國政府警告如果中國向俄羅斯提供實質支持，將帶來後果。另一邊廂，中共中央外事辦主任王毅抵達莫斯科（見另稿），將與俄方商談可能的俄烏戰爭和平方案。

支持對話談判解決熱點問題

論壇上發布全長超過5500字的《全球安全倡議概念文件》，針對烏克蘭危機問題，文件呼籲，推動政治解決國際和地區熱點問題，鼓勵當事國堅持通過坦誠對話溝通，化解分歧。支持國際社會以勸和促談。支持通過對話談判，政治解決烏克蘭危機等熱點問題。

文件並提出20項重點對外合作方向，展示疫後的中國世界舞台。秦剛提到，文件具有鮮明的行動導向，歸納起來，即堅定支持聯合國安全治理核心作用，努力促進大國協調和良性互動；倡導大國帶頭講平等合作法治，反對搞霸權霸凌霸道；積極推動對話和平解決熱點問題，有效應對傳統與非傳統安全挑戰，不斷加強全球安全治理體系和能力建設。

指中國沒安全 世界沒安全

秦剛稱，中國將適時舉辦全球安全倡議高級別活動，與各方共商安全大計。他強調，安全是世界各國的權利，不是某些國家獨享的專利，更不應由個別國家說了算。目前中國是世界上唯一一個將堅持和平發展道路載入憲法的國家，未來無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。

「中國的發展離不開安全的國際環境，而沒有中國的安全也就沒有世界的安全」，秦剛稱，中國從未主動挑起過衝突或戰爭，從未侵略過別國一寸土地。

藍廳論壇是中國外交部創建的政府、企業、學界等中外各界交流平台。其中「藍廳」是外交部例行記者會的主辦地。首屆藍廳論壇於2010年舉辦。

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