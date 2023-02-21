台灣室內免戴口罩 逾九成民眾因「習慣」未除

新冠疫情以來暌違811天，台灣室內口罩令正式解除，但在台北捷運站，大部分人仍戴口罩，有市民表示已習慣了佩戴，况且家中有老人及小孩戴口罩有防疫效用，亦有人指戴上口罩後，不用管理面部表情，加上口罩存貨還有很多，因此仍會繼續戴。

防疫記者會 官員帶頭除口罩

「聯合新聞網」報道，昨日下午在疫情防控指揮中心記者會現場，指揮官王必勝、發言人羅一鈞、社區防疫組組長莊人祥、交通部航政司長何淑萍首度全數脫下口罩。指揮中心呼籲，民眾應盡速完成疫苗接種，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩。

台總統蔡英文則在facebook上指出，「隨着疫情趨緩，我們逐步調整、放寬防疫規範，讓社會漸漸恢復正常生活。從今天開始，大家在室內也可以脫下口罩，能更清楚看見彼此的笑容了」。她表示，接下來政府會依照科學指引，持續評估台灣內外的疫情趨勢，穩健朝正常生活邁進。

據台官方昨通報，當天全台新增約1.2萬宗新冠本土確診病例，至今累計約993萬宗，1.7萬宗死亡。