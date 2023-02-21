杭州兩校多人染疫惹恐慌 官方稱正常現象 不代表新一波開始

從19日晚上開始，杭州多個家長微信群中流傳一張西湖區一間公辦小學二（3）班的家長通知書。通知稱，為預防疫情在班級內流行和傳播，根據上級文件決定，20日開始停課4天，無身體不適症狀並且抗原或核酸檢測為陰性的學生於2月24日回校上課。

另有消息稱，杭州拱墅區一所公辦初中已有多個班級出現多人新冠感染，而且感染的大多是此前沒陽過的學生。消息讓部分家長焦慮和恐慌，事件並衝上微博熱搜榜，不少網民亦表示有發燒症狀，擔心會有疫情大爆發。

共15學生中招 另一校爆流感

「浙江在線」報道，杭州市疫情防控指揮部昨日表示，目前涉及到杭州3間學校，包括西湖區一間小學和拱墅區一間中學，兩校共有15名學生感染，且均為新冠首次感染。另外，上城區一間小學12名學生有發熱症狀，為流感聚集性傳播。3間學校目前均已根據相應預案，對涉及班級教學課程暫行調整。

指揮部負責人表示，杭州個別學校班級出現數名學生感染新冠病毒，屬於正常現象，並不代表新一波流行的開始。目前甲流、諾如病毒感染也已經進入多發期，即使學生出現發燒等症狀，也不一定是由新冠病毒引起，建議家長第一時間幫助孩子做抗原檢測。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾上周六亦曾表示，近期不太可能爆發新一波疫情，除了少數未感染過新冠外，大部分發燒病例和新冠沒有關係。

今年1月7日，國務院印發《新型冠狀病毒感染疫情防控操作指南》，其中提出，疫情流行高峰期間，中小學校、幼兒園採取嚴格的封閉管理，高校可實施分區管理。中小學校以班級為單位，出現感染者後，由學校所在的教育行政部門會同衛生健康、疾控等部門提出並實施防控措施。疫情解除後，學校要及時恢復正常教育教學秩序。

（綜合報道）

（新冠疫情）