新華社發6000字報告 批美5方面霸權霸道霸凌

新華社發布《美國的霸權霸道霸凌及其危害》的報告長約6000字，稱「重在通過列舉事實」，揭露美國濫用政治軍事、經濟金融、科技文化霸權的種種惡行劣迹。在政治方面，報告列舉美國退出《巴黎協定》、《開放天空條約》等，指稱美國干涉他國內政的例子比比皆是，指控美國長期打着所謂民主和人權旗號，企圖按照美國的價值觀和政治制度塑造其他國家和世界秩序。

在軍事霸權上，文章稱美國「窮兵黷武」，指其歷史充斥著暴力和擴張，「是最好戰的國家」。美國軍事霸權釀成人道慘劇，在全球製造了3700萬難民。在經濟上，借助美元的主要國際儲備貨幣地位獲取利益，擅用經濟脅迫手段打壓對手。

而在科技方面，文章批評美國「大搞壟斷打壓、技術封鎖，遏阻其他國家科技和經濟發展」，將科技問題政治化、武器化、意識形態化，圍追打壓中國高科技企業，將1000多間企業列入制裁清單。報告稱，美國對生物技術、人工智慧等高端技術加強出口管制，嚴格投資審查，打壓包括TikTok、微信等社交應用程式，游說荷蘭和日本限制對中國晶片和相關設備與技術出口。又打造「芯片（晶片）聯盟」「清潔網絡」等科技小圈子，以及大搞網絡攻擊和監聽竊密。

重申華反對干涉別國內政

文章重申，中國一貫反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對干涉別國內政。「美國應該反躬自省，深刻檢視自己的所作所為，放棄傲慢與偏見，摒棄霸權霸道霸凌。」