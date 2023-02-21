中日安全對話今舉行 中斷4年後首次

中國外交部昨證實，經中日雙方商定，外交部副部長孫衛東於昨赴日，與日本外務省外務審議官山田重夫舉行第17次中日安全對話，和第29次中日外交當局定期磋商，雙方將就中日關係兩國防務安全政策，和共同關心的國際地區問題廣泛深入交換意見。

中日安全對話和外交當局定期磋商機制，是中日兩國防務、外交部門溝通的重要渠道。此次的對話計劃於周二及周三舉行，將是2019年2月在北京舉行中日安全對話之後的首次。

日媒：料談日安保文件、台海局勢

林芳正上周六在幕尼黑表示，「日中兩國展開坦誠討論很重要，因為兩國關係有許多迫切要處理的議題」。日本共同社稱，日方料說明去年12月日本內閣會議審議通過的《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件，雙方還可能談及台海局勢。

外界關注中美引發的「氣球事件」會成為焦點。日本防衛省早前指，2019年至2021年，三度發現特定氣球型飛行物體闖入日本領空。在上周六，王毅與林芳正會面中，日媒報道稱，林芳正向王毅表明，不論氣球來自哪一個國家，如果未經允許進入日本領空，都被視為侵犯領空。林還對東海的事態發展表示擔憂，包括釣魚島（日稱尖閣列島）的局勢，以及中國在日本周邊其他地區加強的軍事活動。

日強烈要求華就烏局勢採行動

日本外務省新聞稿指出，林芳正在會談時重申，希望中國在已確立的國際規則之下，對國際社會作出積極貢獻，尤其在烏克蘭局勢，也強烈要求中國「以負責任的大國態度採取行動」。

據中國外交部，王毅稱今年是中日和平友好條約締結45周年，日方應以此為契機，總結經驗教訓，排除內外干擾，同中方相向而行，確保中日關係在正確軌道上穩定前行。他又稱，單邊主義、脫鈎斷鏈不符合任何一方利益，「日方應認清形勢，做出獨立自主的選擇」。

王毅敦促認清形勢做自主選擇

針對此次中日相隔4年首次舉行安全對話，《環球時報》引述黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛認為，2019年後，日本不斷增強對華盛頓打壓中國政策的配合，中日關係呈下行態勢，中日安全對話也處於中斷狀態。「此次兩國若能恢復安全對話，對中日管控分歧、處理危機、避免偶發事件導致的衝突，將是一件積極的事情」。

笪志剛稱，儘管通過一次對話，無法解決中日間許多懸而未決的問題，但對於維護兩國關係和地區局勢的穩定，阻止一些事態的進一步升級，仍然具有建設性。

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