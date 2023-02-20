安徽教師演講稱「留美人上人」 學生搶咪斥「崇洋媚外」

昨日上午，一則題為「合肥教育名師陳宏友講座中被學生轟下台」的短片在內地多個網絡平台流傳，據網帖稱，2月18日下午，合肥師範學院教師教育學院副教授陳宏友前往廬江中學發表感恩主題演講。據網民整理，陳宏友演講中稱「自己的兒子在美國留學後找美國女朋友，已經成為人上人了」；「成績好的人最好要找外國人結婚生子，因為這樣可以讓我們雜交出更好的精英」。

這些內容令一名學生上台反駁，該生從陳宏友手中搶咪斥責「他眼中只有錢，崇洋媚外」，並高呼「我們學習是為了中華之崛起而讀書！」從而引發全場熱烈反響。「澎湃新聞」報道，陳宏友事後回應稱，目前合肥師範學院黨委已注意到網絡上的相關輿情，按照學校要求，他已停課在家反省。

涉事教師：已停課反省

「社會是多元化的，每個人的想法都不一樣。這個孩子敢於說出自己的觀點，是值得肯定的，但可能他沒有完整理解我的意思，產生了誤解。」陳宏友說，作為一名師範專業的教師，自己多年來在全省教育系統做過1000多場講座，這是各地教育部門、學校對他的信任。