睽違3年 深馬兩萬人開跑 科技感專屬MV捕捉跑姿

《羊城晚報》報道，深圳馬拉松於2013年首辦，2019年獲世界田聯金標賽事稱號。本屆深圳馬拉松設全馬和半馬兩項，總參賽規模為兩萬人，其中全馬和半馬各一萬人。因疫情原因，深圳馬拉松線下停跑3年，此前改為線上，今次是延期舉辦2022深圳馬拉松。

新路線展深圳改開歷程

本屆深馬全程路線從蓮花山下的市民中心出發，跨越福田、南山、寶安和前海4個區域，途經深南大道、沙河西路、望海路等，終點設置在前海石公園，展示深圳山海連城的風景和改革開放的發展歷程。除了全新路線，在賽道全程，主辦方還設計了50個互動氛圍點，包含廣東特色醒獅表演、漢服啦啦隊、激情桑巴舞、潮玩打擊等。

深馬昨日上午7時30分起跑，最終中國選手何傑以2小時13分29秒的成績奪得今屆馬拉松男子組冠軍，這是深馬舉辦8屆以來首次有中國選手奪全馬男子組冠軍。埃塞俄比亞選手阿萊馬耶胡以2小時34分19秒的成績獲馬拉松女子組冠軍。

元宇宙建模 製虛擬賽道

本屆深馬以「科技深馬」為特色，吸引了來自騰訊、榮耀、大疆無人機等深圳科技公司合作，讓賽事充滿未來感。通過3D建模、人工智能、大數據等技術，接入視像傳輸、醫療救援、賽事計時、無人機、AI識別等五大系統，深馬打造了包含全賽道可視化呈現、賽事信息管理、賽事實時監控等3個功能。

其中，最特別的是採用定制的AI視像合成技術合成跑手個人專屬的馬拉松MV，賽道上佈置多機位高清攝像機，記錄跑手的跑步過程；比賽期間，AI識別技術捕捉每名跑手的跑姿；這些視像片段將上傳雲端，由AI視像合成技術智能挑選每個跑者的視像，分門別類，最終為跑手配上深圳城市美景片段及令人振奮的音樂生成專屬MV，讓跑友完賽後，能及時與朋友分享。