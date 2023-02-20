問及兩岸是否「春暖花開」 李驍東：我們期待

蔣萬安未陪同 台北：行程上月早定好

綜合中央社等台媒報道，李驍東一行昨早先赴台北市立聯合醫院仁愛院區核酸採檢，緊接着到台北表演藝術中心參訪，下午原擬參訪台北大數據中心，但改為下午3時參訪台北市政府共創行動辦公區。

上海訪團下午行程由台北市資訊局負責接待，參訪時間歷時約半小時。媒體會後聯訪詢問此行對台北市府接待是否滿意，以及兩天行程台北市長蔣萬安都未陪同是否刻意避開等。李驍東回答，「非常好，謝謝」，並說媒體很辛苦；針對行程部分，李驍東稱聽台北市府的。對此，台北市政府發言人羅旺哲昨受訪時回應稱，蔣萬安行程早在上個月就安排好了。

被追問此行是否覺得兩岸春暖花開，李驍東笑說：「我們是期待啦，也不可能通過我這樣一個工作團組，就一定會有很大變化，一定是兩邊一起來努力，我們期待，謝謝。」

訪問團預定前晚參觀東區商圈展示的上海花燈，但臨時更動行程，讓大批媒體撲空。綠營人士質疑訪團行程不透明。台北市長蔣萬安回應，市府與陸委會有共識，稱上海團到台北是一個「低調、單純、安全」的行程。