新領導班子集體亮相 總理將回應民生期待

中新社報道，適逢換屆，國家機構和全國政協新領導層將在今年兩會上產生。除了總理記者會，今年也是中國新外長上任後，在兩會場合的首次亮相。外長秦剛在全國兩會期間將就中國外交政策和對外關係回答中外記者提問。

開局之年 關鍵指標政經信號將釋

報道稱，面對日趨複雜的國內國際環境，外界關注中國作為世界第二大經濟體，在今年政府工作報告中如何規劃高質量發展，特別是為2023年經濟設定怎樣的目標。開局之年中國如何發力拚經濟，國內生產總值（GDP）增速、消費者物價指數（CPI）漲幅、財政赤字等關鍵指標如何設定，一系列中國經濟政策強信號將在兩會上釋放。

在中國的制度設計中，全國兩會是實踐全過程人民民主的重要制度載體。「中國式民主」如何有效運行，全國兩會可謂是一個供外界觀察的極佳樣本。在14億多人口實現現代化過程中，教育、醫療、養老、託幼等涉及到的人群都是天文數字，加與減、舍與得、進與退需要廣集民意。全國兩會期間，新一屆代表委員將就事關國計民生的問題進行審議討論，把民眾對美好生活的嚮往帶進現實，書寫中國民主的新敘事。

今年正值中國改革開放45周年，世界密切關注新征程上的中國將有哪些開放新舉措。今年全國兩會上，中國如何把開放切入點變為發力點，力爭形成開放經濟發展新優勢廣受矚目。此外， 中共二十大明確了中國在百年變局中的世界觀，中國如何統籌拓展全方位外交令人矚目。

（綜合報道）

（兩會前瞻）